Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как рэпер Эминем, побил собственный рекорд по скорости речитатива, с которым он исполнил песню.

Эминем выпустил песню Godzilla, в которой за 30 секунд произнёс 229 слов, сообщается на фан-сайте артиста Eminem.pro.

Композиция записана совместно с рэпером Juice WRLD, который скончался в аэропорту Чикаго в декабре 2019 года.

Предыдущий рекорд скорости Эминем поставил в песне Rap God с альбома The Marshall Mathers LP 2, вышедшего в 2013 году. Трек с 1560 словами попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Композиция Godzilla вошла в альбом Music To Be Murdered By, который Эминем опубликовал без анонса 17 января, писал NEWS.ru.