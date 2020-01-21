Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как рэпер Эминем, побил собственный рекорд по скорости речитатива, с которым он исполнил песню.
Эминем выпустил песню Godzilla, в которой за 30 секунд произнёс 229 слов,
Композиция записана совместно с рэпером Juice WRLD, который скончался в аэропорту Чикаго в декабре 2019 года.
Предыдущий рекорд скорости Эминем поставил в песне Rap God с альбома The Marshall Mathers LP 2, вышедшего в 2013 году. Трек с 1560 словами попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Композиция Godzilla вошла в альбом Music To Be Murdered By, который Эминем опубликовал без анонса 17 января, писал NEWS.ru.
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