Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как рэпер Эминем, выпустил новый альбом без предварительного анонса.

Релиз получил название Music To Be Murdered By, которое, как и обложка, отсылает к пластинке режиссёра Альфреда Хичкока, выпущенной в 1958 году.

Это твои похороны, — написал артист в Instagram, сообщив поклонникам о том, что альбом стал доступен онлайн.

В релиз вошло 20 композиций, на одну из них Эминем опубликовал клип. Среди «гостей» на альбоме числятся такие артисты, как Эд Ширан, исполнитель и продюсер Q-Tip и рэпер Juice WRLD, который скончался в аэропорту Чикаго в декабре 2019 года. Среди продюсеров также числится Dr. Dre.

