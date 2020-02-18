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Певец Димаш Кудайберген из Казахстана заявил, что в настоящее время его не интересует участие в музыкальных состязаниях. Кроме того, он снова объяснил, почему не планирует выступать на международном песенном конкурсе Евровидение.

На пресс-конференции, посвящённой его стадионному концерту в Москве, он сказал, что не хочет представлять страну, гражданином которой он не является, передаёт РИА Новости. Я не вижу необходимости туда ехать. Я...