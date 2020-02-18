Британский музыкант Элтон Джон завершит тур в Новой Зеландии, несмотря на то, что был вынужден прервать концерт из-за пневмонии.
18 января промоутеры компании Chugg Entertainment сообщили, что исполнителю становится лучше и он скоро сможет вернуться на сцену,
Элтон Джон был разочарован и глубоко расстроен необходимостью закончить свой концерт в Окленде рано вечером. На этом этапе все остальные шоу пройдут, как и планировалось, — говорится в официальном заявлении.
Как писал NEWS.ru, 72-летний артист покидал сцену со слезами на глазах, когда понял, что не сможет продолжить выступление, писал NEWS.ru.
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