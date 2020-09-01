Эд Ширан стал отцом

Британский музыкант Эд Ширан и его жена Черри Сиборн впервые стали родителями. У пары родилась дочь.
Полное имя девочки — Лайра Антарктика Сиборн Ширан (Lyra Antarctica Seaborn Sheeran), о чём музыкант сообщил в Instagram. Ребёнок появился на свет на последней неделе августа, однако супруги решили рассказать об этом только сейчас.
И мама, и ребёнок чувствуют себя прекрасно, и мы здесь на седьмом небе от счастья, — написал исполнитель.
Пара скрывала новость о беременности, в чём им помог режим самоизоляции, введённый в связи с пандемией коронавируса.
В декабре Эд Ширан рассказал о том, что намерен отдохнуть от работы и посвятить всё своё время путешествиям, чтению и творчеству. По его совам, последние три года были проведены в непрерывной работе, писал NEWS.ru.
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