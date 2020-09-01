Эд Ширан стал отцом

https://static.news.ru/photo/8aee31fa-ec31-11ea-b9e8-fa163e074e61_660.jpg Эд Ширан Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder

Британский музыкант Эд Ширан и его жена Черри Сиборн впервые стали родителями. У пары родилась дочь.

Полное имя девочки — Лайра Антарктика Сиборн Ширан (Lyra Antarctica Seaborn Sheeran), о чём музыкант сообщил в Instagram. Ребёнок появился на свет на последней неделе августа, однако супруги решили рассказать об этом только сейчас.

И мама, и ребёнок чувствуют себя прекрасно, и мы здесь на седьмом небе от счастья, — написал исполнитель.

Пара скрывала новость о беременности, в чём им помог режим самоизоляции, введённый в связи с пандемией коронавируса.

В декабре Эд Ширан рассказал о том, что намерен отдохнуть от работы и посвятить всё своё время путешествиям, чтению и творчеству. По его совам, последние три года были проведены в непрерывной работе, писал NEWS.ru.