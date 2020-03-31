https://static.news.ru/photo/aa56987a-7364-11ea-a217-fa163e074e61_660.jpg Джон Бон Джови Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский музыкант Джон Бон Джови предложил всем желающим принять участие в создании его новой песни. Артист продолжает работать над новым материалом, несмотря на то, что сейчас находится с семьёй в изоляции в связи с пандемией коронавируса.

Бон Джови стал гостем программы The Tonight Show Джимми Фэллона, который в настоящее время ведёт её дистанционно. Во время видеозвонка артист рассказал шоумену о концепции своей песни.

Вот моя идея: мы пишем это вместе. Я собираюсь дать вам припев и первый куплет. Я сыграю второй куплет, но вы расскажете мне свою историю. Расскажите мне, через что вы проходите, как вы себя чувствуете. Поделитесь своей болью, — сказал артист.

Он отметил, что рассказ может быть о чём угодно: выпускной бал, который теперь, скорее всего, не состоится, пустые улицы маленьких городов или урезание зарплаты.

Как писал NEWS.ru, американские ведущие вечерних шоу Джимми Фэллон, Сет Майерс и Стивен Кольбер временно заморозили производство своих шоу из-за пандемии COVID-19.