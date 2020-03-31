Американский музыкант Джон Бон Джови предложил всем желающим принять участие в создании его новой песни. Артист продолжает работать над новым материалом, несмотря на то, что сейчас находится с семьёй в изоляции в связи с пандемией коронавируса.
Бон Джови стал гостем программы The Tonight Show Джимми Фэллона, который в настоящее время ведёт её дистанционно. Во время видеозвонка артист рассказал шоумену о концепции своей песни.
Вот моя идея: мы пишем это вместе. Я собираюсь дать вам припев и первый куплет. Я сыграю второй куплет, но вы расскажете мне свою историю. Расскажите мне, через что вы проходите, как вы себя чувствуете. Поделитесь своей болью, — сказал артист.
Он отметил, что рассказ может быть о чём угодно: выпускной бал, который теперь, скорее всего, не состоится, пустые улицы маленьких городов или урезание зарплаты.
Как писал NEWS.ru, американские ведущие вечерних шоу Джимми Фэллон, Сет Майерс и Стивен Кольбер временно заморозили производство своих шоу из-за пандемии COVID-19.
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