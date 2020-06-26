Dixie Chicks сменили название на The Chicks из-за расистского контекста

https://static.news.ru/photo/d871bd2c-b7af-11ea-be27-fa163e074e61_660.jpg Dixie Chicks Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Американская группа Dixie Chicks объявила, что откажется от своего названия. Теперь коллектив будет называться просто The Chicks.

Артистки приняли решение после того, как журналист Variety Джереми Хеллигар написал, что группа Lady Antebellum сменила своё название на Lady A из-за расистской коннотации. Он отметил, что Dixie Chicks необязательно менять своё имя, но молчание с их стороны тоже неоправданно, передаёт Pitchfork.

Слово Dixie в названии отсылается к Линии Мэйсона — Диксона, символической границе, разделявшей США до гражданской войны на свободный от рабства Север и рабовладельческий Юг. Сам коллектив был основан в городе Даллас южного штата Техас.

Исполнительницы 25 июня опубликовали первый клип под новым названием. Ролик, видеоряд которого посвящён поддержке движения Black Lives Matter, экоактивистов, феминизма и борьбе за права ЛГБТ, сопровождает песню March March. Трек стал частью альбома Gaslighter, выход которого запланирован на 17 июля. Отмечается, что в свете изменения названия группы артистки планируют выпустить альбом с новой обложкой.

Ранее американская группа Slaves («Рабы») объявила, что откажется от своего названия из-за «негативной расовой коннотации» слова. 7 августа группа выпустит последний альбом с нынешним названием, писал NEWS.ru.