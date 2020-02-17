Лидеры британской группы Oasis Лиам и Ноэл Галлахеры возобновили общение. На это натолкнули их дети.
Oasis распалась в 2009 году после драки младшего брата, Лиама, и старшего, Ноэла, прямо перед концертом в Париже. С тех пор оба не разговаривали друг с другом,
Отношения артистов ухудшились в 2019 году, когда Лиам отправил дочери Ноэла, Анаис, сообщение в соцсети с угрозами в адрес её матери. После этого старший брат запретил младшему использовать песни Oasis в своём документальном фильме.
В итоге Анаис и дети Лиама — Леннон, Джин и Молли — заставили артистов пойти друг другу навстречу. Согласно источнику, семья планирует навестить мать музыкантов в полном составе.
Как писал NEWS.ru Лиам Галлахер заявил, что его брат отказался от идеи возродить Oasis за £100 млн. В свою очередь Ноэл рассказал, что ни о каком предложении он не слышал.
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