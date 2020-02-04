Знаменитому советскому и азербайджанскому эстрадному певцу, а впоследствии депутату Милли меджлиса и Чрезвычайному и Полномочному послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюль-оглы 4 февраля исполняется 75 лет.

Полад Бюль-Бюль оглы, 2018 г.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Полад Бюль-Бюль оглы, 1967 г.

Юрий Рахиль/ТАСС

Полад Бюль-Бюль Оглы, 1968 г.

Юрий Рахиль/ТАСС

Министр культуры Азербайджанской ССР Полад Бюль-Бюль Оглы во время концерта-акции Колокола Чернобыля в Гомеле, 1991 г.

Виктор Великжанин/ТАСС

Полад Бюль-Бюль Оглы, 2015 г.

Anatoly Lomohov/Global Look Press

Полад Бюль-Бюль Оглы на празднике навруз, ВДНХ, март 2018 г.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Полад Бюль-Бюль Оглы, март 2018 г.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На церемонии прощания с Сергеем Юрским, театр Моссовета, февраль 2019 г.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Полад Бюль-Бюль Оглы, февраль 2019 г.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы перед церемонией прощания с Марком Захаровым, октябрь 2019 г

Сергей Булкин/NEWS.ru

Российско-азербайджанский межрегиональный форум, ноябрь 2019 г.

Сергей Булкин/NEWS.ru

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