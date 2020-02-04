Советскому и российскому композитору и певцу Дмитрию Маликову 29 января исполняется 50 лет. Артист активно участвует во многих проектах, в том числе благотворительных. С 2012 года он реализует благотворительный социально-образовательный проект «Уроки Музыки», направленный на поддержку детского музыкального образования в России.

Песни музыканта пользуются большой популярностью как у взрослого поколения, так и у молодёжи. Самые яркие моменты его жизни и творческого пути — в галерее NEWS.ru.