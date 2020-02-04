Знаменитому советскому и азербайджанскому эстрадному певцу, а впоследствии депутату Милли меджлиса и Чрезвычайному и Полномочному послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюль-оглы 4 февраля исполняется 75 лет.
Полад Бюль-Бюль оглы, 2018 г.
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Полад Бюль-Бюль оглы, 1967 г.
Юрий Рахиль/ТАСС
Полад Бюль-Бюль Оглы, 1968 г.
Юрий Рахиль/ТАСС
Министр культуры Азербайджанской ССР Полад Бюль-Бюль Оглы во время концерта-акции Колокола Чернобыля в Гомеле, 1991 г.
Виктор Великжанин/ТАСС
Полад Бюль-Бюль Оглы, 2015 г.
Anatoly Lomohov/Global Look Press
Полад Бюль-Бюль Оглы на празднике навруз, ВДНХ, март 2018 г.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Полад Бюль-Бюль Оглы, март 2018 г.
Сергей Булкин/NEWS.ru
На церемонии прощания с Сергеем Юрским, театр Моссовета, февраль 2019 г.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Полад Бюль-Бюль Оглы, февраль 2019 г.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы перед церемонией прощания с Марком Захаровым, октябрь 2019 г
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российско-азербайджанский межрегиональный форум, ноябрь 2019 г.
Сергей Булкин/NEWS.ru
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