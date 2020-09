Beastie Boys объединились впервые после смерти одного из участников

https://static.news.ru/photo/1cbe3308-ec70-11ea-9925-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Morel/Global Look Press

Американские музыканты Адам Хоровитц и Майкл Даймонд, известные как Ad-Rock и Mike D из группы Beastie Boys, снова объединились для записи музыки. Они приняли участие в работе над песней коллектива Public Enemy, которая войдёт в новый альбом под названием What You Gonna Do.

Public Enemy объявили о выходе нового альбома впервые за 20 лет, отмечает Pitchfork. Они представили трек-лист пластинки, в которую вошло 17 песен.

Пятым номером идёт композиция под названием Public Enemy Number Won, гостями которой стали Ad-Rock, Mike D и рэп-коллектив Run-D.M.C. В 1980-х годах все три коллектива популяризовали рэп-музыку, а также сотрудничали друг с другом и вместе ездили в туры с концертами.

Группа Beastie Boys была основана в 1981 году. На счету у музыкантов восемь студийных альбомов. Коллектив прекратил деятельность в 2012 году, после смерти от рака одного из участников Адама Яука, известного как MCA.

На What You Gonna Do также появились известные представители рэп-музыки, среди которых Nas, Ice-T, DJ Premier, Rapsody и участники The Roots. Кроме того, две композиции записаны совместно с фанк-легендой Джорджем Клинтоном.

Выход пластинки намечен на 25 сентября.

В 2020 году стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал документальный фильм группе Beastie Boys. Режиссёром выступил Спайк Джонз, писал NEWS.ru.