https://static.news.ru/photo/19e9266c-3792-11ea-8f99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roland Owsnitzki/www.imago-images.de/Global Look Press

Одна из самых известных рок-групп Австралии King Gizzard and the Lizard Wizard выпустила три альбома, выручка от продажи которых пойдёт на борьбу с природными пожарами в стране.

Коллектив опубликовал записи трёх концертов, которые были отыграны в 2019 году в Париже, австралийской Аделаиде и в Брюсселе.

В описании к релизам указано, что на борьбу с природными пожарами пойдут 100% вырученных денег.

Группа King Gizzard and the Lizard Wizard была основана в 2010 году. На счету у музыкантов 15 студийных полноформатных релизов. В 2017 году коллектив выпустил сразу пять альбомов.

Как писал NEWS.ru, австралийская компания решила продавать секс-игрушки, чтобы помочь в борьбе с природными пожарами в стране. Производитель Geeky Sex Toys изготовил фаллоимитатор с основанием в виде карты.