Одна из самых известных рок-групп Австралии King Gizzard and the Lizard Wizard выпустила три альбома, выручка от продажи которых пойдёт на борьбу с природными пожарами в стране.
Коллектив
В описании к релизам указано, что на борьбу с природными пожарами пойдут 100% вырученных денег.
Группа King Gizzard and the Lizard Wizard была основана в 2010 году. На счету у музыкантов 15 студийных полноформатных релизов. В 2017 году коллектив выпустил сразу пять альбомов.
Как писал NEWS.ru, австралийская компания решила продавать секс-игрушки, чтобы помочь в борьбе с природными пожарами в стране. Производитель Geeky Sex Toys изготовил фаллоимитатор с основанием в виде карты.
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