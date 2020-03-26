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Десятки независимых американских музыкальных групп обратились к правительству США с требованием о выплатах пособий и государственной поддержки, как и обычным рабочим.

Артисты опубликовали коллективное открытое письмо, в котором утверждают, что концерты и туры в эпоху стриминговых сервисов — их главный источник дохода. Из‑за пандемии коронавируса им пришлось отменить все свои выступления,...