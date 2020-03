https://static.news.ru/photo/d11cc1ca-6ea8-11ea-a302-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Сольный альбом The Chronic американского музыканта Андре Янга, известного как рэпер Dr. Dre, будет внесён в Библиотеку Конгресса США. Пластинка бывшего участника калифорнийской группы N.W.A вышла в 1992 году.

О включении альбома в почётный архив сообщил Национальный реестр аудиозаписей, передаёт Pitchfork.

Среди других записей, которые считаются «достойными сохранения из-за их культурного, исторического и эстетического значения», — Cheap Trick at Budokan, Private Dancer Тины Тёрнер, Dusty in Memphis группы Dusty Springfield, песня I Will Always Love You Уитни Хьюстон и трек Y.M.C.A. коллектива Village People.

