Adele вернулась спустя шесть лет, Miyagi и Andy: музыкальные новинки недели

Очередная музыкальная пятница ознаменовалась сразу несколькими громкими релизами. В обзоре новинок недели в социальной сети «ВКонтакте» можно встретить треки из новых альбомов Adele и Noize MC, которые вышли после многолетних перерывов исполнителей, а также свежие релизы Miyagiи Andy Panda, Антохи MC, Mnogoznaal, ФОГЕЛЬ и других исполнителей. NEWS.ru традиционно рассказывает подробнее о музыкальных новинках на основе обзоров «ВК».

Adele — Oh My God

Британская певица Adele вернулась в музыкальный мир после шестилетнего отсутствия с альбомом под названием «30». Исполнительница призналась, что не хотела представлять пластинку публике, поскольку сильно в ней сомневалась. По её словам, она пишет музыку, лишь когда испытывает сильные чувства.

При этом певица заверила, что альбом ей очень помог и поможет другим людям. Adele подчеркнула, что песня Hold On может спасти кому-то жизнь. Однако в обзоре новинок «ВКонтакте» оказался другой трек пластинки «30» — Oh My God. В этой композиции исполнительница поёт любви и о том, как «балансирует между раем и адом».

«30» — это четвёртый сольный сборник певицы, он состоит из 12 треков. В числе продюсеров значится имя композитора фильма «Довод» Людвига Йоранссона.

Miyagi, Andy Panda и Mav-d — Marmalade

Российский рэп-дуэт Miyagi и Andy Panda выпустил новый трек Marmalade, записанный совместно с участником их лейбла Hajime Records Mav-d. Трек попал в новинки «ВК» и пришёлся по вкусу фанатам. Поклонники отметили в Сети, что новая песня сделана в старых традициях дуэта и узнаваемом стиле.

Вы не перестаёте удивлять своим творческим разнообразием и грамотно подобранными словами. Большое за это вам спасибо! — писали юзеры.

Фанаты также отметили нового участника лейбла Mav-d, посчитав, что исполнитель уже вписался в атмосферу музыки Hajime.

Noize MC — «Выход в город»

Российский музыкант Noize MC не выпускал альбомы с 2016 года, за исключением рэп-мюзикла «Орфей и Эвридика», и наконец представил пластинку из 10 песен под названием «Выход в город». В него также вошёл представленный в новой аранжировке трек «Всё как у людей» 2019 года. Тогда композиция наделала много шума, поскольку является трибьютом лидеру группы «Гражданская оборона» Егору Летову.

В обзор новинок «ВК» из альбома «Выход в город» вошёл трек с одноимённым названием, написанный рэпером в метро.

Идея заглавной песни пришла мне в голову этой весной, когда я с сыновьями выходил на улицу из «Октябрьской» радиальной (станция метро в Москве. — NEWS.ru): там вход на станцию облицован эдакими бетонными сотами, в которых живут голуби, и некоторые из них периодически залетают внутрь, впоследствии подолгу ища путь обратно, — рассказывал Noize MC в беседе с The Flow .

Вторая половина альбома выйдет уже через месяц. К треку «Выход в город» исполнитель уже выпустил клип.

Антоха МС — «РИТМ ХЛОП»

Российский исполнитель Антон Кузнецов, более известный по сценическому псевдониму Антоха МС, представил новый селф-релиз «РИТМ ХЛОП», вошедший в обзор новинок «ВК». Этот релиз стал первым после расторжения Антоном контракта с продюсером Эдуардом Шумейко.

«РИТМ ХЛОП» стал третьим релизом исполнителя в текущем году. До этого он представил мини-альбом «Всё вокруг чистоты», а также кавер на «Лилового негра» Александра Вертинского.

Заглавная песня альбома с одноимённым названием отражает осеннее настроение меланхолии и грусти.