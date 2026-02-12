Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 11:29

Волк отреагировала на сообщения о взрыве авто на парковке в Москве

Волк: сообщения о взрыве на парковке в Москве не соответствуют действительности

Сгоревший автомобиль Mercedes на Рябиновой улице у дома 43к1 Сгоревший автомобиль Mercedes на Рябиновой улице у дома 43к1 Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Информация о взрыве автомобиля на парковке на Рябиновой улице в Москве не соответствует действительности, заявила представитель МВД России Ирина Волк в своем канале на платформе MAX. По ее словам, на месте происшествия произошел пожар, пострадавших нет.

Распространенная в медиапространстве информация о взрыве автомобиля на территории Западного административного округа столицы не соответствует действительности, — написала она.

Представитель МВД призвала журналистов воздержаться от распространения недостоверной информации. По ее словам, за официальными комментариями следует обращаться в пресс-службы соответствующих ведомств.

Ранее сообщалось, что автомобиль якобы взорвался на западе Москвы. Инцидент произошел на парковке около административного здания на Рябиновой улице, которая расположена на территории Можайского района и района Очаково-Матвеевское. Вскоре появилась информация, что причиной ЧП мог стать пожар. Спасатели МЧС ликвидировали возгорание.

До этого в Тюмени в результате взрыва газового баллона в автомобиле погиб один человек. Инцидент произошел на территории гаражного кооператива, взрыв повредил шесть гаражей.

Ирина Волк
МВД
Москва
взрывы
пожары
происшествия
