Волк отреагировала на сообщения о взрыве авто на парковке в Москве

Информация о взрыве автомобиля на парковке на Рябиновой улице в Москве не соответствует действительности, заявила представитель МВД России Ирина Волк в своем канале на платформе MAX. По ее словам, на месте происшествия произошел пожар, пострадавших нет.

Распространенная в медиапространстве информация о взрыве автомобиля на территории Западного административного округа столицы не соответствует действительности, — написала она.

Представитель МВД призвала журналистов воздержаться от распространения недостоверной информации. По ее словам, за официальными комментариями следует обращаться в пресс-службы соответствующих ведомств.

Ранее сообщалось, что автомобиль якобы взорвался на западе Москвы. Инцидент произошел на парковке около административного здания на Рябиновой улице, которая расположена на территории Можайского района и района Очаково-Матвеевское. Вскоре появилась информация, что причиной ЧП мог стать пожар. Спасатели МЧС ликвидировали возгорание.

