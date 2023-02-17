В загоревшемся вагоне электропоезда в Москве обнаружили труп

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Пожар произошел в электричке на станции Ростокино в Москве, начата проверка по факту возгорания, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. По данным ТАСС, один человек найден погибшим.

Сегодня, 17 февраля 2023 года, около полуночи произошло возгорание вагона поезда 6349 сообщением Москва-Александров. <...> В 00-04 [поезд] прибыл на станцию Ростокино, и по прибытию было обнаружено возгорание в хвостовом вагоне состава, — сказано в сообщении.

По данным ТАСС, площадь пожара составила семь квадратных метров, причины возгорания и гибели пассажира устанавливаются. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, задымление произошло в хвостовом вагоне поезда № 6349 Александров — Москва в 00:18 мск. В 00:30 мск задымление было устранено. Погибший был обнаружен в ходе осмотра в вагоне. Из-за инцидента были задержаны поезда Александров — Москва и Щелково — Москва.

Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, причиной пожара мог стать поджог сидения, виновник происшествия погиб. Точную причину возгорания и личность погибшего установит следственно-оперативная группа. Также уточняется, что в ходе инцидента состав покинули три человека, которые продолжили движение на других электричках.

Ранее электричка загорелась на подмосковной станции Воскресенск Большого кольца Московской железной дороги.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Возгорание потушили на месте с помощью огнетушителей в вагоне, помощь оперативных служб не понадобилась.