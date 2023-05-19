В школе опровергли задержание учителя по подозрению в совращении ребенка

Фото: vk.com/sozvezdye1569

Школа № 1569

В столичной школе № 1569 рассказали NEWS.ru, что информация Telegram-канала Mash о задержании 28-летнего учителя по подозрению в совращении девятиклассницы не соответствует действительности. Секретарь школы указала, что такую информацию она слышит впервые и ничего подобного в учебном заведении не происходило.

Вы мне сейчас интересные новости рассказали о наших учителях, я впервые об этом слышу с ваших слов. В нашей школе таких историй не было и учителей не задерживали, — заявили в школе.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве задержали учителя биологии по подозрению в совращении ученицы девятого класса. По информации канала, 28-летний педагог присылал школьнице видео, на которых он абсолютно голый трогал себя и намекал на интим, впоследствии эти ролики увидел отец девочки, который обратился в полицию, после чего педагога задержали.

По данным Mash, отец также утверждал, что весной 2020 года после уроков учитель занялся с его дочерью оральным сексом прямо в своем кабинете. Также отмечалось, что с сайта школы была удалена страница с профилем подозреваемого.

До этого в Санкт-Петербурге задержали местного жителя, снимавшего видеоуроки по совращению детей. Мужчина продавал порно с приемной дочерью иностранцам в даркнете, где фото и видео обнаружили силовики. Личность удалось установить не сразу, поскольку на девочке была маска.