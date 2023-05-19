Учитель биологии в Москве совращал девятиклассницу после уроков Mash: учителя по биологии в Москве задержали по подозрению в совращении школьницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве учителя по биологии заподозрили в совращении девятиклассницы, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, 28-летний педагог присылал школьнице откровенные видео, на которых он абсолютно голый трогал себя и намекал на интим. Эти ролики увидел отец ученицы, который обратился с заявлением в полицию.

Отец ученицы школы № 1569 утверждает, что педагог не ограничился непристойными видео. По его словам, весной 2020 года учитель после уроков занялся с его дочерью оральным сексом прямо в кабинете биологии.

Полицейские задержали учителя на его рабочем месте. С сайта школы уже исчезла страница с его профайлом.

Ранее в Москве задержали педофила, который заманивал детей к себе домой, предлагая им поиграть в PlayStation, и показывал порно. По данным СМИ, школьников совращал одинокий 33-летний мужчина, работающий IT-специалист. Соседи часто замечали, как в гости к мужчине ходили дети, но никто ничего не подозревал, пока родители четырех школьниц не услышали от них, чем на самом деле они занимались в квартире у взрослого дяди.

Пару недель назад в Нижнем Новгороде приговорили к 13 годам колонии воспитателя детского сада, который домогался мальчиков во время тихого часа. Педофил проработал в дошкольном учреждении 11 лет.