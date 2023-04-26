Работавшего в детском саду педофила приговорили к 13 годам колонии В Нижнем Новгороде воспитателя-педофила приговорили к 13 годам колонии строгого режима

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде воспитателя-педофила, работавшего в детском саду, приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Обвиняемого задержали в октябре 2021 года. На протяжении нескольких лет мужчина домогался до мальчиков во время тихого часа. Как сообщает корреспондент «360» из зала суда, воспитателю также запретили занимать должности в детских учреждениях, его направили под наблюдение психиатра. На вопросы журналистов осужденный отвечать не стал.

Суд приговорил воспитателя детского сада <...> к 13 годам колонии строгого режима, — уточнили в суде.

Воспитатель-педофил проработал в детском саду 11 лет. За это время он успел выпустить три группы. По данным следствия, мужчина трогал детей под одеялом во время тихого часа. После задержания обвиняемый признал свою вину. По одним данным, жертвами педофила стали три мальчика, по другим — пять.

В Нижнем Новгороде ранее задержали 49-летнего педофила, напавшего на ребенка. Мужчина был неоднократно судим за изнасилования детей в подъездах и лифтах в нижегородском микрорайоне Верхние Печеры.

Суд в Новосибирске арестовал на два месяца 51-летнего мужчину, который пытался заставить девочку раздеться в подъезде, представившись врачом. Подозреваемому в педофилии грозит лишение свободы на срок до 20 лет. До этого он уже совершал похожее нападение на ребенка, но тогда его осудили только на три года и по статье «Грабеж».