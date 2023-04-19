В Нижнем Новгороде задержан педофил-рецидивист, напавший на ребенка В Нижнем Новгороде задержали печерского маньяка, снова напавшего на ребенка

Фото: Uli Deck/dpa/Global Look Press

В Нижнем Новгороде задержан 49-летний педофил, накануне напавший на ребенка, сообщает региональное Управление СК РФ по Нижегородской области. Речь идет о маньяке, который был неоднократно судим за изнасилования детей в подъездах и лифтах в нижегородском микрорайоне Верхние Печеры.

18 апреля 2023 года в дневное время подозреваемый проследовал за малолетней девочкой в подъезд дома по Московскому шоссе Нижнего Новгорода, где совершил иные действия сексуального характера в отношении ребенка. Мать девочки пресекла его противоправные действия, однако задержать не смогла, так как он скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан в ночь на 19 апреля, на данный момент проводится проверка.

Ранее суд в Новосибирске арестовал на два месяца 51-летнего мужчину, который пытался заставить девочку раздеться в подъезде, представившись врачом. Подозреваемому в педофилии грозит лишение свободы на срок до 20 лет. До этого он уже совершал похожее нападение на ребенка, но тогда его осудили только на три года и по статье «Грабеж».

В Уфе восьмилетняя девочка отправила интимные фотографии незнакомцу, который пообещал ей за это скины в популярной у детей игре Roblox. Мать школьницы узнала о произошедшем и обратилась в полицию. Телефон у девочки изъяли.