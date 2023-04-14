Восьмилетняя девочка отправила незнакомцу интимные фото за донат в Roblox Восьмилетняя девочка в Уфе отправила незнакомцу интимные фото за скины в Roblox

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Уфе восьмилетняя девочка отправила интимные фотографии незнакомцу, который пообещал ей за это скины в популярной у детей игре Roblox, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, мужчина связался с девочкой в Telegram 11 апреля, а 13 апреля мама школьницы узнала о произошедшем.

Baza пишет, что женщина обратилась в полицию, у ее дочери изъяли телефон, проводится проверка.

Ранее суд в Новосибирске арестовал на два месяца 51-летнего мужчину, который пытался заставить девочку раздеться в подъезде, представившись врачом. Подозреваемому в педофилии грозит лишение свободы на срок до 20 лет. До этого он уже совершал похожее нападение на ребенка, но тогда его осудили только на три года и по статье «Грабеж».

В Смоленске подозреваемый в педофилии травматолог с 23-летним стажем избежал уголовной ответственности и вернулся работать в больницу, где он в том числе взаимодействует с детьми. Об этом рассказал депутат Смоленского городского совета Максим Баранов. О том, что травматолог общается с детьми, он узнал от своих воспитанников, с которыми тренируется. Тогда парламентарий предложил 15–17 летним подросткам поддержать диалог, в ходе которого от врача поступали недвусмысленные намеки.