Задержан москвич-айтишник, показывавший школьникам порно В Москве айтишник приглашал в гости детей играть в приставку и показывал им порно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержан предполагаемый педофил, который заманивал детей поиграть в PlayStation и показывал им порно, сообщает Life.ru. 33-летний IT-специалист жил один в квартире дома на Долгопрудной аллее. Соседи подтверждают, что у него дома часто бывали школьники.

Да он обычный прям, вообще неброский такой. Даже на него и не подумаешь. Спокойный такой, и не дашь ему 33 года. Какой-то такой в очках, — рассказал один из соседей о задержанном.

Разбирательство в отношении мужчины инициировали четыре жительницы Москвы, которые услышали от своих детей о происходившем в квартире айтишника. На текущий момент известно, что в гостях у мужчины успели побывать не менее трех детей, младший из которых учится в пятом классе.

Ранее в Нижнем Новгороде воспитателя-педофила, работавшего в детском саду, приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Обвиняемого задержали в октябре 2021 года. На протяжении нескольких лет мужчина домогался мальчиков во время тихого часа. Воспитатель проработал в детском саду 11 лет. За это время он успел выпустить три группы.