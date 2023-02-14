В Шереметьево задержали девушку с гашишным маслом «от вздутия живота»

В аэропорту Шереметьево задержали 30-летняя россиянку, которая прилетела из Омана и привезла с собой флакон с гашишным маслом, сообщает Telegram-канал «112». По словам девушки, запрещенное вещество — лекарство от хронического вздутия живота, которое мучает женщину уже 10 лет.



Согласно данным канала, задержанной грозит уголовная ответственность.

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