У жителя Белогорска изъяли более 66 килограммов марихуаны

Фото: Adolphe Pierre-Louis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Приамурье сотрудники правоохранительных органов изъяли у 27-летнего жителя Белогорска более 66 килограммов марихуаны. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД. Подозреваемый обнаружил место произрастания дикорастущей конопли еще летом и в течение сезона собирал ее для дальнейшего изготовления наркотических средств.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МО МВД России «Белогорский» пресекли незаконную деятельность 27-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении крупной партии наркотических средств растительного происхождения. Экспертизой установлено, что изъятые растения общей массой более 66 кг являются наркотическим средством каннабисом (марихуаной), — говорится в сообщении.

Задержанный сообщил полиции, что собирал запрещенные растения для личного потребления. Всего у него было обнаружено 13 мешков конопли.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении и изготовлении наркотиков, совершенных в крупном размере. Подозреваемый отправлен под домашний арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Испании изъяли крупнейшую в истории партию марихуаны стоимостью не менее €64 млн. Всего было конфисковано 32 тонны каннабиноидов. Операция проводилась на нелегальных предприятиях под названием «Сады». Силовики задержали девять мужчин и 11 женщин в возрасте от 20 до 59 лет.

В свою очередь, власти Таиланда бесплатно раздали миллион кустов каннабиса домохозяйствам. Правительство напомнило гражданам, что эти растения должны расширить медицинскую индустрию марихуаны, а не стать поводом для ее употребления в качестве наркотика.

Кроме того, правительство Германии опубликовало проект по легализации каннабиса. В документе перечислены условия и ограничения. В дальнейшем его предполагается внести на рассмотрение в Еврокомиссию.