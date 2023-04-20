Рабочие откопали необычный клад в бывшей музыкальной студии в Москве SHOT: в Москве на территории музыкальной студии нашли человеческие останки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории бывшей музыкальной студии в центре Москвы под полом обнаружили человеческие останки, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, обломки черепа, ребра и кости были найдены на глубине около 1,5 метра под землей. Их обнаружили рабочие, проводившие ремонт здания.

По данным SHOT, человеческие останки были найдены на территории бывшей музыкальной студии на Малой Никитской улице в Москве. Строители проводили реставрацию помещения и при выполнении работ наткнулись на кости и череп. Специалисты пытаются выяснить, кому принадлежали останки и как долго они находились под землей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге и в Пикалево Ленинградской области были найдены человеческие останки. Череп нашли в Пикалево, а ногу обнаружили неподалеку от начала Московского проспекта. Останки передали экспертам для установления личностей и причины смерти.

До этого петербурженка нашла на пороге своего дачного домика в СНТ «Лесное-3» мумифицированное тело женщины в возрасте 45–50 лет. Женщина вернулась на участок после зимнего перерыва. Рядом с трупом лежали телефон и 3400 рублей.