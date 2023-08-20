В Москве закрыли парк «Зарядье» Парк «Зарядье» в Москве закрылся на вход из-за неопознанного устройства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доступ на территорию парка "Зарядье" в Москве временно закрыли из-за поступившей информацией о неопознанном устройстве, сообщает пресс-служба парка. Работников и посетителей в срочном порядке эвакуировали. На месте работают кинологи.

Доступ на территорию парка «Зарядье» временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве. Работники и посетители эвакуированы, — сообщила пресс-служба парка.

Позднее представители «Зарядья» в беседе с РИА Новости заявили о переходе к штатному режиму работы, парк был открыт на вход.

16 августа парк «Зарядье» также эвакуировали из-за угрозы взрыва. За день до этого аналогичные мероприятия провели на фоне сообщений о бомбе. Сообщение о минировании поступило на почту от студента МФЮА, но его причастность опровергла семья. Как уточнили журналисты, в сообщении предупредили о заложенном самодельном взрывном устройстве. Отправитель потребовал перевести 600 тысяч рублей на счет его матери во избежание детонации бомбы.

Также сообщалось об угрозе взрыва в Большом театре. Представители учреждения уточнили, что не проводили масштабную эвакуацию после получения соответствующего сообщения из-за «пассивного сезона». Подобные угрозы приходят на почту театра с определенной периодичностью, здание уже осмотрели кинологи.