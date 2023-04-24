Крупный пожар вспыхнул на стройплощадке на западе Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На строительной площадке ЖК «Река» на Мичуринском проспекте в Москве вспыхнул крупный пожар. О пострадавших не сообщается, на месте работают пожарные. Площадь и причина возгорания устанавливаются. Очевидцы опубликовали видеокадры рядом с местом происшествия.

На видео видно, как вверх поднимаются клубы густого черного дыма. Очаг возгорания, предположительно, находится на первых этажах.

Ранее два взрыва произошли в ходе пожара в пристройке к складу с палетами и бумажной тарой на юге Москвы. Площадь распространения огня составила 300 квадратных метров. В конце марта на стройке рядом с деловым центром «Москва Сити» вспыхнул пожар, загорелись строительные конструкции. Его площадь составила около 40 квадратных метров

3 декабря прошлого года в центре Москвы на Цветном бульваре загорелся ресторан Folk. Были эвакуированы 20 человек. Площадь пожара составила три квадратных метра. Позже стало известно, что причиной возгорания стало воспламенение утеплителя.