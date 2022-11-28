В Москве загорелась поликлиника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в районе Каширского шоссе загорелось здание поликлиники, находящееся на ремонте, сообщили NEWS.ru в Главном управлении МЧС России по столице. Прибывшие на место пожарные заметили возгорание утеплителя на площади около 20 кв. метров. Пожар был локализован. Информации о пострадавших не поступало.

28 ноября 2022 года в 12:47 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ш. Каширское, д. 57, к1. По прибытии пожарных происходило загорание утеплителя реконструируемого здания на общей площади около 20 кв. метров, — сообщили в МЧС.

23 ноября в Подмосковье в деревне Дубровки Солнечногорского района загорелся хостел. Площадь пожара составила около 1000 кв. м. Проведена эвакуация жильцов.

Летом в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек, причиной стало отравление угарным газом. Еще четыре человека были госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента.