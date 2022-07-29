При пожаре в хостеле в Москве погибли восемь человек При пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы погибли восемь человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар в хостеле на юго-востоке Москвы, по предварительным данным, унес жизни восьми человек. Люди, вероятно, погибли от отравления угарным газом, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Агентство отмечает, что инцидент произошел на первом этаже многоэтажного дома. По адресу: улица Алма-Атинская, 7, корпус 2 спасли одного человека. Пожарные локализовали возгорание.

Предварительно, погибли восемь человек, — цитирует агентство своего собеседника.

В МЧС агентству уточнили, что при пожаре пострадали три человека. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Причиной же возникновения огня предварительно названа неисправность электрооборудования.

Ранее стало известно, что 28 июля лесной пожар в Якутии перекинулся на населенный пункт Арылах, из детского лагеря «Орленок» в Мирнинском районе эвакуировали детей. По данным источника в экстренных службах, возгорание произошло из-за сильного ветра, его площадь составила 200 квадратных метров.