СКР возбудил дело после гибели людей в хостеле на юге Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара в хостеле на улице Алма-Атинской в Москве, в котором, по предварительным данным, погибли восемь человек, сообщили в пресс-службе ведомства. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

Следственным управлением по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), — говорится в сообщении.

Врио начальника столичного ГУ МЧС Андрей Румянцев заявил, что основной причиной гибели постояльцев хостела стали решетки на окнах. В результате инцидента пострадали четыре человека. Их госпитализировали.

После того как специалисты ликвидировали пожар, следователи приступили к осмотру места происшествия. Для установления точной причины возгорания они назначат пожарно-техническую экспертизу. Румянцев предположил, что возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, пожар произошел на первом этаже жилого дома. Пламенем оказалось охвачено 650 кв. м. В ходе прокурорской проверки было установлено, что в хостеле грубо нарушали требования пожарной безопасности.

Ранее очевидцы пожара в хостеле, который находился на первом этаже многоэтажного жилого дома, рассказали о требованиях прекратить аренду койко-мест из-за многократных жалоб. Некоторые также предполагают, что причиной пожара стала неисправная проводка.