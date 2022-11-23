В подмосковном Солнечногорске загорелся хостел

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье в деревне Дубровки Солнечногорского района загорелся хостел, сообщили NEWS.ru в пресс-службе областного главка МЧС РФ. По сведениям ведомства, площадь пожара составляет около 1000 кв. м. Проведена эвакуация жильцов. О пострадавших не сообщается.

В 09:22 поступил сигнал о пожаре по адресу: Солнечногорск, д. Дубровки, ул. Аэропортовская, д. 7. Загорелась кровля хостела. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекается 61 человек и 18 единиц техники, в том числе 43 человека и 12 единиц техники от МЧС России. Дальнейшая информация уточняется, — сообщили в ведомстве.

Летом в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек, причиной стало отравление угарным газом. Еще четыре человека были госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента, виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

До этого трое детей отравились угарным газом в Московской области в поселке Аргуново. В доме случилось замыкание из-за обогревателя. В помещении находились два мальчика и годовалая девочка, их госпитализировали.