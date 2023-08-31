Baza: в Москве задержали начальника ОМВД Басманного района Сергея Андреева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве задержан начальник отдела Министерства внутренних дел Басманного района Сергей Андреев, сообщает Baza. По данным Telegram-канала, подполковника подозревают в незаконном возбуждении уголовных дел.

На Андреева возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Сегодня в Тушинском районном суде Андрееву должны избрать меру пресечения, — говорится в сообщении.

Раннее в Новосибирске арестовали двух бывших и одного действующего полицейского. Их подозревают в убийстве школьницы 13-летней давности. По данным следствия, 2 марта 2010 года девочка ушла в клуб в селе Яркуль Усть-Таркского района и домой не вернулась. На причастность к ее исчезновению проверяли родных. Спустя 13 лет выяснилось, что в пропаже девочки замешаны сотрудники полиции.

В мае стало известно, что ФСБ расширило мероприятия по зачистке среди полицейских в Москве, которые участвовали в сливе персональных данных о судьях, силовиках и прочих спецсубъектах. Изначально сотрудники службы вышли на работников столичного УВД по ЦАО. Для этого была проведена контрольная закупка. В даркнете было найдено предложение по «пробиву» конкретных граждан.