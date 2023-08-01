В Сибири арестовали экс-полицейских, подозреваемых в убийстве школьницы В Новосибирске арестованы подозреваемые в убийстве школьницы 13 лет назад экс-полицейские

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Центральный суд Новосибирска избрал 1 августа меру пресечения для двух бывших и одного действующего полицейских, подозреваемых в убийстве школьницы 13 лет назад, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в суде. По информации источника, двое экс-полицейских арестованы на 1 месяц и 21 день, их бывший начальник — до 18 августа.

Двоих бывших сотрудников полиции арестовали на срок 1 месяц и 21 сутки. Также суд избрал меру пресечения экс-начальнику бывших полицейских. По информации, опубликованной на сайте суда, он пробудет под арестом до 18 сентября 2023 года, — пишет издание.

По данным следствия, 2 марта 2010 года Наташа Матюхина ушла в клуб в селе Яркуль Усть-Таркского района и домой не вернулась. Подруга рассказала, что проводила Наташу до перекрестка в 300 м от ее дома. После этого школьницу больше никто не видел. На причастность к ее исчезновению проверяли родных. Спустя 13 лет выяснилось, что в пропаже девочки замешаны сотрудники полиции — двое бывших и один действующий.

Возможных виновников случившегося задержали 28 июля, в настоящее время их проверяют на причастность к совершению преступления. Согласно версии следствия, девочку насмерть сбили на машине двое полицейских, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы замести следы, они спрятали тело в лесу, после чего в течение месяца уволились из органов. Третий задержанный — начальник подозреваемых — якобы знал о происшествии, но молчал.

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