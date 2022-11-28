В Москве школьнику чуть не оторвало палец взрывом петарды SHOT: на северо-западе Москвы десятилетнему мальчику чуть оторвало палец взрывом петарды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На северо-западе Москвы десятилетнему мальчику чуть не оторвало палец взрывом петарды, сообщает Telegram-канал SHOT. Школьника доставили в травмпункт, предположительно, он повредил сухожилия.

По данным канала, инцидент произошел в школе № 1571 на улице Фомичёвой.

По информации РЕН ТВ, мальчик сам принес в школу петарду. Пиротехническое изделие взорвалось прямо в руке у ребенка. Из-за взрыва школьник потерял большое количество крови и лишился пальца.

Ранее в подмосковном Подольске школьники сделали самодельную бомбу, которая взорвалась в руках одного из них. Ребенку пришлось вызвать скорую помощь, в больнице ему диагностировали химический ожог глаза.

До этого восьмиклассник из столичного района Северное Измайлово провел неудачный эксперимент с кофемолкой и петардами. Подросток засыпал в прибор взрывоопасную смесь от петард и включил его, в результате чего произошел взрыв. Юного подрывника спустя некоторое время обнаружила мать. Ребенка срочно доставили в травмпункт, после чего госпитализировали.