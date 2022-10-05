Самодельная бомба взорвалась в руках подростка В подмосковном Подольске подросток получил ожог глаза из-за взрыва самодельной бомбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Подольске школьники сделали самодельную бомбу, которая взорвалась в руках одного из них, пишет MK.RU. Ребенку пришлось вызвать скорую помощь, в больнице ему диагностировали химический ожог глаза. Полиция начла проверку.

Инцидент произошел накануне вечером. Несколько подростков во время прогулки встретили своих знакомых. В руках одного из них были пластиковая бутылка с сантехническим средством и фольга. Бутылку передали другому мальчику и сказали, что ее надо потрясти, а потом бросить.

Емкость неожиданно взорвалась в руке школьника, в результате чего жидкость попала ему на лицо и в глаз. Приятели подростка разбежались, а он пошел домой, где родители вызвали скорую.

Ранее восьмиклассник из столичного района Северное Измайлово провел неудачный эксперимент с кофемолкой и петардами. Подросток засыпал в прибор взрывоопасную смесь от петард и включил его, в результате чего произошел взрыв. Юного подрывника спустя некоторое время обнаружила мать.