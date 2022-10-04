«112»: в Москве школьник подорвался на кофемолке «112»: в Москве школьник засыпал в кофемолку петарды, которые взорвались

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмиклассник из столичного района Северное Измайлово провел неудачный эксперимент с кофемолкой и петардами, передает Telegram-канал «112». Подросток засыпал в прибор взрывоопасную смесь от петард и включил его, в результате чего произошел взрыв. Юного подрывника спустя некоторое время обнаружила мать. Он лежал на полу с красными глазами и сломанной рукой.

Ребенка срочно доставили в травмпункт, после чего госпитализировали. Ему может понадобиться операция на кисти. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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