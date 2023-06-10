В Москве мужчина выпал из окна, спасаясь от пожара

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Москвы выпал из окна пятого этажа, спасаясь от пожара, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. К моменту приезда скорой помощи и пожарных он скончался.

По предварительной информации, мужчина 1981 г. р., находившийся в квартире, прыгнул из окна, спасаясь от пожара, до приезда экстренных служб, — говорится в сообщении.

Тело 42-летнего мужчины обнаружили под окнами жилого девятиэтажного дома с травмами, характерными для падения с высоты. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее при пожаре в фитнес-центре Moscow Fit скончался мужчина в возрасте 32 лет. Его госпитализировали с тяжелыми ожогами, но он умер в больнице. Огнем было охвачено 50 кв. м. Согласно отзывам о заведении в сервисе «Яндекс.Карты», фитнес-клуб закрылся, не выплатив клиентам компенсации за оплаченные абонементы.

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