В Москве изменят систему оплаты отопления Госдума в первом чтении одобрила изменение системы оплаты отопления в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому планируется изменить систему оплаты отопления в Москве. Власти столицы могут наделить правом субсидировать компании, которые снабжают теплом многоквартирные дома, пишет «Москва 24» со ссылкой на электронную базу нижней палаты парламента.

Как уточняет издание, законопроект был разработан по приказу президента России Владимира Путина. Теперь органы власти Москвы получат возможность устанавливать особенности определения суммы оплаты за отопление в жилых домах. Эта мера должна предотвратить рост стоимости услуг ЖКХ, который происходит из-за изменений погодных условий.

Плата за отопление в Москве и в большинстве регионов рассчитывается по потреблению энергии за предыдущий год и должна равномерно распределяться на 12 месяцев. В связи с этим стоимость услуг ЖКУ может повышаться на 25-50% из-за разницы годовых температур.

Синоптик Татьяна Позднякова ранее предположила, что отопительный сезон в Москве и Подмосковье в этом году начнется 4-5 октября, когда температура воздуха стабильно будет держаться на уровне ниже восьми градусов. По ее словам, в сентябре температура ожидается выше нормы.