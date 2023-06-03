МЧС не подтвердило пожар в банкетном зале Москвы, где выступала Джей Ло

Фото: safisa.ru

Интерьер свадебного банкетного зала Safisa

Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве загорелся элитный свадебный банкетный зал «Safisa» и опубликовал видео очевидца. Ранее в этом заведении на корпоративах выступали музыкант Стинг и певица Дженнифер Лопес. В МЧС NEWS.ru сообщили, что пожарные прибыли на вызов, но возгорания не обнаружили.

В 17:54 03.06.2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Воробьевское шоссе, д. 2Б. По прибытию пожарно-спасательных подразделений ... после проведения разведки [выяснилось, что] возгорания не происходило. Эвакуация не проводилась. Сведений о пострадавших не поступало, — сообщили в пресс-службе.

Позже Mash пояснил, что заведении загорелись жировые отложения в дымоходе во время подготовки к очередному мероприятию. Пожар удалось потушить силами сотрудников до приезда спасателей.

Дженнифер Лопес, Стинг, певец Энрике, шансонье Патрисия Каас и Алла Пугачева выступали в упомянутом банкетном зале в 2016 году на свадьбе Саида Гуцериева — сына совладельца «Русснефти» Михаила Гуцериева. В 2018 году СМИ сообщали, что жена Гуцериева Хадижа надела на день рождения мужа серьги с 26 камнями редкой огранки стоимостью 35 миллионов рублей.