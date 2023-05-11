В Москве арестовали студента за чтение книги с солдатом СС на обложке В Москве арестовали студента за чтение в метро книги с солдатом СС на обложке

Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студент третьего курса Московского областного государственного университета и археолог Владимир Панин был арестован Басманным судом Москвы на пять дней за чтение книги с нацистской символикой на обложке, говорится в судебном решении. Отмечается, что он читал ее в метро.

Как указывается в документе, 6 мая Панин открыл книгу Петера Ноймана «Черный марш. Воспоминания офицера СС. 1938-1945» в вагоне метро, «публично демонстрируя нацистскую символику широкому кругу людей — пассажирам Московского метрополитена». Арест был осуществлен из-за изображения на обложке немецкого солдата в шлеме с рунами SS.

На суде Панин признал свою вину и выразил сожаление. Он также утверждал, что не поддерживает идеологии нацизма и фашизма и изучал материал как исторический источник, учитывая свое образование. Несмотря на то, что книга доступна для покупки, суд решил уничтожить ее, помимо назначенного ареста.

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