В Московском зоопарке рассказали, как посетители могут помочь животным Московский зоопарк начал принимать осенний урожай для животных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский зоопарк начал принимать осенний урожай. Посетители смогут таким образом помочь животным — все продукты пойдут на обогащение среды обитания жителей зоопарка. Акция продлится с 15 сентября до конца ноября. В зоопарке отмечают, что «тыквенно-кукурузная фиеста» уже стала традицией, пишет «Москва 24».

Нас очень часто спрашивают, можно ли принести подарки обитателям зоопарка — игрушки или лакомства? Такая возможность действительно есть пару раз в год. Осенью — это традиционная «тыквенно-кукурузная фиеста». Мы принимаем урожай, который впоследствии пойдет на обогащение среды обитания для животных, — говорится в сообщении.

Посетителям объяснили, что зоопарк принимает тыкву, кабачки, кукурузу, головы подсолнухов, чистые дубовые и кленовые листья, желуди, сфагнум, боярышник, барбарис, целые гроздья калины, молодые или раскрытые шишки сосны и кедра. Орнитологи также принимают дикие и сушеные ягоды. Продукты не только станут угощением, но и будут использоваться в качестве украшений для вольеров и «пряталок» для корма.

Первый в истории России детеныш большой панды ранее появился на свет в Московском зоопарке. Особенность размножения панд состоит в том, что самка может забеременеть только в течение нескольких дней в году. Поэтому зоологи соединяли панд четыре раза на протяжении трех дней. При этом они внимательно следили, чтобы интерес всегда был взаимным.