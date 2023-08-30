Детеныш панды родился в Москве: кто родители, почему он уедет в Китай

Фото: АГН «Москва»

Первый в истории России детеныш большой панды появился на свет в Московском зоопарке, рассказал мэр города Сергей Собянина. Что об этом известно и почему животное может уехать в Китай?

«В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды! Это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег», — рассказал градоначальник.

Что известно о родителях детеныша

Мэр Москвы отметил, что панд — самца Жуи и самку Диндин — Китай передал России в апреле 2019 года в честь 70-летия дипломатических отношений между государствами.

«К их приезду активно готовились: вольерный комплекс на территории зоопарка полностью обновили, а сотрудники несколько месяцев стажировались в китайском питомнике панд, чтобы научиться правильному уходу и содержанию», — рассказал он.

Жуи на тот момент было три года, а Диндин — два. Открытие павильона панд в Московском зоопарке в июне того же года посетили российский президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин.

«Эти животные являются национальным символом Китая, а мы высоко ценим такой жест дружбы. Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка... Спасибо большое!» — отметил тогда Путин.

Как специалисты из Китая помогали российским коллегам

Минувшей весной из Китая в Москву прибыл эксперт по размножению больших панд из заповедника в Чэнду. Оттуда приехали Жуи и Диндин, рассказали представители столичного зоопарка в Telegram-канале.

«Наши большие панды — Жуи и Диндин — достигли половой зрелости, и зоологи приняли решение их познакомить. Весной состоялась первая встреча. По совету китайских специалистов, она произошла во внутренних вольерах. Павильон был на это время закрыт для посетителей», — говорилось в публикации.

Особенность размножения панд состоит в том, что самка может забеременеть в течение лишь нескольких дней в году. Поэтому зоологи соединяли панд четыре раза на протяжении трех дней. При этом они внимательно следили, чтобы интерес всегда был взаимным.

«Эксперт из Китая обратил внимание на то, что Жуи и Диндин довольно быстро поняли, как нужно себя вести и что делать. По его словам, обычно зоологи сводят молодое животное с более опытным. Молодые панды во время первых спариваний только учатся правильно вести себя, запоминают и с каждым годом становятся все опытнее. У наших панд это был первый опыт, но они оба отлично проявили себя», — рассказали в зоопарке.

Также отмечалось, что все панды мира, которые даже появляются на свет в другой стране, принадлежат исключительно КНР и уезжают туда по прошествии нескольких лет. При этом точный срок не называется.

Фото: t.me/Moscowzoo_official В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды Фото: t.me/Moscowzoo_official В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды Фото: t.me/Moscowzoo_official В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды Фото: t.me/Moscowzoo_official В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды Фото: t.me/Moscowzoo_official В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды Фото: t.me/Moscowzoo_official В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды Фото: t.me/Moscowzoo_official В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды Фото: t.me/Moscowzoo_official В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды Фото: t.me/Moscowzoo_official В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды Фото: t.me/Moscowzoo_official В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды Фото: t.me/Moscowzoo_official В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды Фото: t.me/Moscowzoo_official В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды Фото: Агентство «Москва» В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды Фото: Агентство «Москва» В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды

Почему США хотят вернуть всех панд Китаю

28 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США планируют передать Пекину всех больших панд, которые в настоящее время находятся в вашингтонском зоопарке.

«Я полагаю, что панды, предположительно, покинут (зоопарк в Вашингтоне. — NEWS.ru.) в конце года», — пояснила она, сообщает РИА Новости.

По словам Карин Жан-Пьер, это связано с осложнившимися отношениями между двумя странами.

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