Первый в истории России детеныш большой панды появился на свет в Московском зоопарке, рассказал мэр города Сергей Собянина. Что об этом известно и почему животное может уехать в Китай?
«В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды! Это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег», — рассказал градоначальник.
Что известно о родителях детеныша
Мэр Москвы отметил, что панд — самца Жуи и самку Диндин — Китай передал России в апреле 2019 года в честь 70-летия дипломатических отношений между государствами.
«К их приезду активно готовились: вольерный комплекс на территории зоопарка полностью обновили, а сотрудники несколько месяцев стажировались в китайском питомнике панд, чтобы научиться правильному уходу и содержанию», — рассказал он.
Жуи на тот момент было три года, а Диндин — два. Открытие павильона панд в Московском зоопарке в июне того же года посетили российский президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин.
«Эти животные являются национальным символом Китая, а мы высоко ценим такой жест дружбы. Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка... Спасибо большое!» — отметил тогда Путин.
Как специалисты из Китая помогали российским коллегам
Минувшей весной из Китая в Москву прибыл эксперт по размножению больших панд из заповедника в Чэнду. Оттуда приехали Жуи и Диндин, рассказали представители столичного зоопарка в Telegram-канале.
«Наши большие панды — Жуи и Диндин — достигли половой зрелости, и зоологи приняли решение их познакомить. Весной состоялась первая встреча. По совету китайских специалистов, она произошла во внутренних вольерах. Павильон был на это время закрыт для посетителей», — говорилось в публикации.
Особенность размножения панд состоит в том, что самка может забеременеть в течение лишь нескольких дней в году. Поэтому зоологи соединяли панд четыре раза на протяжении трех дней. При этом они внимательно следили, чтобы интерес всегда был взаимным.
«Эксперт из Китая обратил внимание на то, что Жуи и Диндин довольно быстро поняли, как нужно себя вести и что делать. По его словам, обычно зоологи сводят молодое животное с более опытным. Молодые панды во время первых спариваний только учатся правильно вести себя, запоминают и с каждым годом становятся все опытнее. У наших панд это был первый опыт, но они оба отлично проявили себя», — рассказали в зоопарке.
Также отмечалось, что все панды мира, которые даже появляются на свет в другой стране, принадлежат исключительно КНР и уезжают туда по прошествии нескольких лет. При этом точный срок не называется.
Фото: t.me/Moscowzoo_official
В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды
Фото: t.me/Moscowzoo_official
В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды
Фото: t.me/Moscowzoo_official
В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды
Фото: t.me/Moscowzoo_official
В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды
Фото: t.me/Moscowzoo_official
В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды
Фото: t.me/Moscowzoo_official
В Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды
Почему США хотят вернуть всех панд Китаю
28 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США планируют передать Пекину всех больших панд, которые в настоящее время находятся в вашингтонском зоопарке.
«Я полагаю, что панды, предположительно, покинут (зоопарк в Вашингтоне. — NEWS.ru.) в конце года», — пояснила она, сообщает РИА Новости.
По словам Карин Жан-Пьер, это связано с осложнившимися отношениями между двумя странами.
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