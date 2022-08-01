В ГИБДД Москвы сообщили о более чем 500 ДТП с участием грузовиков ГИБДД: с начала года зарегистрировано более 500 ДТП с участием грузовиков

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

ДТП с участием грузовика. Архивное фото

С начала года ГИБДД Москвы зарегистрировала 509 дорожных аварий с участием грузового транспорта, сообщается в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции. В ходе ДТП погибли 48 человек, еще 599 пострадали. Основными причинами аварий стали несоблюдение дистанции, нарушение правил движения задним ходом и несоответствие скорости дорожным условиям.

Управление ГИБДД Москвы обращается к водителям грузового транспорта с убедительной просьбой быть предельно внимательными при участии в дорожном движении, выбирать скорость движения с учетом габаритов транспортного средства и держать максимальную дистанцию до впереди идущего транспорта, — сказано в сообщении.

Ранее в Башкирии в результате столкновения микроавтобуса Ford Transit и КамАЗа погибло пять человек, 10 пассажиров пострадали, заявил в своем Telegram-канале глава ГИБДД региона Владимир Севастьянов. Авария произошла около 11 часов утра на трассе Е30, соединяющей населенный пункт Языково и Уфу: на 1413-м км дороги микроавтобус столкнулся с КамАЗом, стоявшим у обочины на месте проведения дорожных работ.