В центре «Сахарово» откроют пункт приема иностранцев на военную службу Собянин: в миграционном центре «Сахарово» откроют прием иностранцев на военную службу

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сборный пункт военного комиссариата

В ближайшее время правительство Москвы развернет в миграционном центре «Сахарово» инфраструктуру для поступления иностранных граждан на военную службу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, городские службы сделают все для того, чтобы заключение контрактов было максимально удобным.

Правительство Москвы развернет в «Сахарово» полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан, — сказано в сообщении.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил объявить в России самомобилизацию, в рамках которой руководители регионов могут подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для помощи СВО. По его словам, в стране «достаточно искренних патриотов, готовых пополнить ряды вооруженных сил». Кроме того, Кадыров заявил, что объявил бы в России военное положение и начал применять на Украине любое вооружение. Он подчеркнул, что это его личное мнение как гражданина, патриота и добровольца.

Идею Кадырова по подготовке добровольцев в регионах России поддержал крымский глава Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что процесс уже идет, руководство республики сделает все необходимое, чтобы добровольцы «уходили полностью экипированные». Губернатор Курской области Роман Старовойт также поддержал призыв главы Чечни, а губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что около 800 жителей самостоятельно вызвались участвовать в военной операции на территории Украины.