Три грузовика вспыхнули в Новой Москве Три грузовых автомобиля загорелись в поселении Щапово в Новой Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели потушили массивное пламя, охватившее три грузовых автомобиля в поселке Щапово в Новой Москве, передает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС РФ. Площадь пожара составила 25 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало.

Произошло возгорание в трех грузовых автомобилях в поселении Щапово. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Возгорание ликвидировано в 14:28, — говорится в сообщении.

Ранее в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) Москвы загорелся автосервис и припаркованный рядом с ним бензовоз. Как уточнили в столичной прокуратуре, в результате инцидента пострадали два человека. Оба мужчины в тяжелом состоянии были госпитализированы.

До этого в центре Москвы автомобиль упал в реку. В результате в районе аварии была занята одна полоса из трех. Автомобильное движение при этом затруднено не было. ЧП имело место в Наставническом переулке в районе дома № 17. Водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в реку. Позже его осмотрели приехавшие на место аварии медицинские специалисты.