Один человек пострадал в результате пожара в автосервисе в ТиНАО

Фото: vk.com/moscow_incidents

Telegram-канал «Москва 24» сообщает, что в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) загорелся автосервис и припаркованный рядом с ним бензовоз. По данным канала, один человек пострадал в результате пожара. Ему оказывают медицинскую помощь.

Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. На месте работают пожарные. Движение по улице Адмирала Корнилова перекрыли, сообщает столичный Дептранс.

Ранее в ГУ МЧС по Москве сообщили, что двухэтажный автосервис загорелся возле Котляковского кладбища на юге Москвы. Площадь возгорания достигла 900 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 95 человек личного состава и 30 единиц техники.

В этот день у башни «Федерация» в «Москва-Сити» загорелись и взорвались две машины. По словам очевидцев, рядом с местом происшествия они видели человека, который убегал с канистрами.

До этого стало известно, что на северо-западе Москвы заискрилась радиотелебашня. Информации о пострадавших не поступало. В МЧС пояснили, что пожара на сооружении не было.