В центре Москве автомобиль упал в реку В центре Москве автомобиль упал в реку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Москвы автомобиль упал в реку, сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале. В результате в районе аварии занята одна полоса из трех.

В Наставническом переулке в районе дома № 17 водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в реку. На месте работают оперативные службы города, — заявили в ведомстве.

Несмотря на ДТП и одну занятую полосу, автомобильное движение не затруднено. Водителя автомобиля в настоящее время осматривают медики.

Ранее в Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием более 20 машин. Из-за оледенения Серовского тракта машины стало заносить, что запустило «эффект домино». Пострадавших в результате происшествия нет, однако на участке образовался затор длиной в километр.

По данным СМИ, инцидент произошел после того, как эвакуатор приехал забирать попавший в аварию автомобиль и сам стал жертвой ДТП. Следом за ними в аварию также угодил снегоуборщик, а затем и остальные машины.

3 декабря на юго-востоке Москвы в районе Люблинской улицы автобус наехал на мачту освещения. В ДТП пострадали 13 человек, среди которых 5 детей. Водитель автобуса сообщил сотрудникам ГИБДД, что на «дороге скользко, и автотранспорт занесло».