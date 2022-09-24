Тело новорожденной девочки нашли в Москве-реке

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Тело новорожденной девочки нашли в Москве-реке, передает агентство «Москва» со ссылкой на прокуратуру столицы. Ее обнаружили у дома № 30 по улице Борисовские пруды. По предварительной информации, ребенок рожден на шестом месяце беременности. Видимых телесных повреждений нет.

По предварительной информации, плод рожден на шестом месяце беременности. Видимых телесных повреждений нет, — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Ранее в Ростове-на-Дону продавщица родила мальчика в общественном туалете, бросила его в выгребную яму и пошла дальше работать. Тело ребенка обнаружили прохожие, они же и вызвали полицию. Правоохранители быстро вычислили мать и задержали ее. Женщина объяснила, что находится в тяжелом материальном положении и не была готова к еще одному ребенку — у нее уже есть дочь.

Также стало известно, что случайный прохожий обнаружил тело новорожденной девочки в мусорном баке на улице Люблинской в Москве. Работу по установлению подробностей произошедшего координировал заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев и заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.