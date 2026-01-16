Танцы в ластах и маске для дайвинга перед пассажирами закончились арестом

Танцы в ластах и маске для дайвинга перед пассажирами закончились арестом Полуголого пассажира в ластах задержали в столичном метро

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в ластах и маске для дайвинга танцевал под громкую музыку в столичном метро, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Суд назначил танцору четырехдневный арест. По словам задержанного, он устроил перфоманс ради съемок контента для соцсетей.

Ныряльщик в плавательной маске и ластах под музыку из аудиоколонки устроил странные танцы в вагоне поезда и на станционных платформах. Судя по видеозаписям, его творчество пассажирам, как говорится, «не зашло». Полицейские задержали правонарушителя, который стандартно попытался оправдать свои действия съемкой ролика для соцсетей, — написала она.

Ранее уроженец Уганды устроил танцы в одних трусах перед учащимися филиала РЭУ имени Плеханова в Брянске. При этом мужчина не является студентом вуза. Студенты снимали происходящее на смартфоны. Администрация Брянской области обратила внимание на видео и отправила его на проверку.

До этого голого мужчину обнаружили в туалете детского сада на северо-востоке Москвы. Ночью сторож услышал странный шум на верхнем этаже здания и нажал кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие на место правоохранители нашли в помещении мужчину без верхней одежды.