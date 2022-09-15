Организатор навредившего подросткам квеста отправлен под домашний арест

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд отправил под домашний арест до 12 ноября организатора игрового квеста, во время которого четверо несовершеннолетних получили термические ожоги, сообщает столичная прокуратора в своем Telegram-канале. Мужчина нарушил требования законодательства по обеспечению безопасности для посетителей, из-за чего пострадали подростки.

Зная, что на стенах и потолке помещения размещены легковоспламеняющиеся горючие материалы — полиэтиленовая пленка, 25-летний аниматор при проведении 11 сентября 2022 года квеста грубо нарушил требования пожарной безопасности, не обеспечил безопасность <...>, поджег полиэтиленовую пленку на стенах и потолке, которая при плавлении попала на открытые участки кожи потерпевших. В результате четверо несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет получили термические ожоги, — говорится в заявлении ведомства.

Суд предъявил организатору квеста обвинение по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и отправил мужчину под домашний арест.

Ранее стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после получения людьми ожогов во время развлекательного квеста на Новохохловской улице 11 сентября. Одного из подростков душили в процессе игры, рассказал его адвокат. Кроме того, по сценарию детей заперли в клетке, но не открыли, когда появилось пламя.