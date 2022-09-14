«Клетка была заперта»: адвокат о подробностях ЧП во время квеста в Москве Адвокат Левшун: одного из пострадавших на квесте в Москве детей душили во время игры

Фото: Прокуратура Москвы

Квест-рум Hunting

Одного из подростков, пострадавших при пожаре во время хоррор-квеста на юго-востоке Москвы, душили в процессе игры, сообщил в разговоре с Lenta.ru адвокат пострадавших детей Павел Левшун. Кроме того, по словам правозащитника, по сценарию квеста детей заперли в клетке, но не открыли, когда появилось пламя. Это случилось спустя 30–40 минут с начала квеста.

От горящей горелки загорелся потолок. Актер не открыл клетку и не вывел школьников наружу. Затем взорвался баллон внутри огнемета — атрибута квеста. На детей капал раскаленный пластик, клетка была заперта. Они выбили ее ногой, — рассказал Левшун.

Юрист уточнил, что после произошедшего сотрудники квеста не пытались связаться с пострадавшими, не предлагали помощи и не принесли извинений.

Пожар во время квеста произошел 11 сентября на Новохохловской улице в Москве. В результате инцидента пострадали шесть подростков 14 и 15 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.