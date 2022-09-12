По факту ЧП с обожженными детьми на квесте в Москве завели дело

Фото: Официальный канал прокуратуры г. Москвы

В результате возгорания в одном из помещений используемом для проведения квестов, пострадали трое несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет

В Москве возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после получения людьми ожогов во время развлекательного квеста на Новохохловской улице 11 сентября, сообщает СК РФ. Отмечается, что во время квеста произошло возгорание материала из-за использования небольшого газового баллона. Ожоги получили шесть человек, среди которых трое несовершеннолетних 14 и 15 лет.

По результатам проведенной доследственной проверки Лефортовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — заявили в ведомстве.

Ранее в Казани во время прохождения ночного квеста 29-летняя женщина получила перелом шейных позвонков. Инцидент случился в нежилом помещении. Правоохранительные органы полагают, что произошедшее стало следствием организации игровых мероприятий, не отвечающих требованиям безопасности. В связи с этим возбуждено уголовное дело.

До этого в Москве 16-летняя школьница получила травмы во время квеста в развлекательном центре, она уверяет, что её избили.